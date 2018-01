Dispositivo permite compartilhar iPod com até cinco amigos

A companhia Belkin se prepara para lançar um hub de áudio que permite que seu usuário faça uma espécie de "mixagem" com os sons do iPod com até cinco amigos, segundo informou a agência Magnet. Em formato de estrela, o chamado RockStar traz uma porta de entrada, na qual deve ser conectado o iPod ou outro tocador digital, e mais cinco portas de entrada e saída, nas quais podem ser ligados iPods ou fones de ouvido, respectivamente. De acordo com o fabricante, assim é possível que todos ouçam uma mesma canção ou várias ao mesmo tempo, mixadas instantaneamente. Por isso mesmo, o principal alvo do produto é formado por crianças e adolescentes, informou o site Gizmodo. Segundo o site Engadget, o Rockstar tem previsão de lançamento para o mês de março e o preço sugerido é de US$ 20 (aproximadamente R$ 35,40). Texto atualizado no dia 11/01, às 10h04, para correção de informações.