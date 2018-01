Dispositivo portátil permite receber TV por satélite Durante a feira Consumer Electronics Show, que acontece em Las Vegas, nesta semana, a empresa de TV por assinatura DirecTV está mostrando o Sat-Go, um receptor portátil para sinais de TV por satélite, voltado para consumidores móveis ou que desejam facilidade de instalação. O produto, que custará US$ 1000 no mercado norte-americano, pode ser facilmente transportado, já que, fechado, tem o formato de uma maleta, com direito a uma bússola no corpo do aparelho, para facilitar o posicionamento da antena receptora em qualquer lugar onde o usuário estiver. Com isso é possível levar os seriados favoritos em viagens ou facilitar a vida de pessoas que vivem em trânsito. O curioso é que o produto é uma invenção de Rick Rosner, criador do clássico seriado CHiPS (aquele dos patrulheiros rodoviários norte-americanos) e um fanático por TV, e que queria facilitar a vida de quem não vive sem TV, mesmo se o usuário quisesse acampar e levar sua TV por assinatura a tiracolo. A maleta que traz o receptor de sinais e um display LCD colorido de alta definição, pesa pouco mais de 11 quilos. Futuramente a DirecTV deve fabricar outras versões do produto, com foco em portabilidade ou resistência física.