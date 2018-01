Disputa judicial da Microsoft e CE encerra um novo capítulo A disputa entre Microsoft e a Comissão Européia encerrou hoje um novo capítulo, com o final da audiência realizada pelo Tribunal de Primeira Instância da UE sobre o recurso da empresa contra a decisão de Bruxelas de sancioná-la por abuso de posição dominante. Nos últimos cinco dias, representantes das partes falaram a favor e contra a anulação da histórica multa, de 497,2 milhões de euros, que o Executivo da UE impôs à Microsoft em março de 2004 após anos de pesquisas. Ao final da audiência, tanto o responsável de assuntos legais da Microsoft, Brad Smith, como o chefe da unidade antimonopólio da Comissão, Cecilio Madero, rejeitaram especular sobre a sentença e destacaram seu absoluto respeito à autonomia do Tribunal. A Comissão alegou que a Microsoft utiliza seu domínio absoluto no âmbito de sistemas operacionais - Windows tem uma cota de mercado de 95% - para expulsar seus rivais de outros mercados e, desta forma, estender seu monopólio. Os advogados da CE insistiram que, ao incorporar o Media Player ao Windows, a Microsoft assegura a expansão de seu reprodutor e estreita a margem de mercado de seus concorrentes, o que já ocorreu, lembraram, com outras áreas de negócio e pode continuar ocorrendo no futuro se esta medida não for imposta. Graças a essa estratégia, afirmaram, 85% dos usuários de informática já contam com Media Player e 60% utilizam exclusivamente ele, e se reduziu a presença de outros programas, como Real Player e QuickTime, que antes superavam o programa da Microsoft. Questionamento Sobre a informação que a Microsoft deve dar a seus rivais, a Comissão disse que é indispensável que divulgue certas especificações técnicas sobre o Windows, para que outras companhias possam desenvolver programas compatíveis com esse sistema operacional e possam competir em condições justas. Durante a audiência, os juízes tiveram a oportunidade de formular perguntas às partes, tarefa que coube ao juiz John Cooke. As perguntas de Cooke criaram dificuldades, sobretudo, aos advogados da Comissão, ao perguntar-lhes de maneira muito direta por que é tão grave que a Microsoft junte o Media Player ao Windows, se a obtenção de programas alternativos é simples e gratuita, e as razões para forçá-la a ceder informações confidenciais. Sobre o valor da multa, a mais alta imposta pela CE, a Microsoft assegurou que Bruxelas tentou sugerir uma infração também "recorde" e sustentar seus frágeis argumentos, mas os advogados da Comissão explicaram que a sanção é proporcional à infração e ao dano causado, além de ser compatível com a capacidade financeira da companhia. O Tribunal começará agora suas deliberações para determinar a sentença, em um prazo não delimitado, mas que costuma demorar cerca de seis meses, embora fontes do Tribunal tenham dito que este período pode se alongar, devido à complexidade do caso.