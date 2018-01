Disseminar o uso de serviços eletrônicos entre a entre a população ainda é um desafio Se os serviços eletrônicos da Prefeitura precisam melhorar, seu uso pelos cidadãos, também. "O acesso à internet na cidade não é a questão principal. Se a pessoa está estimulada a usar e não tem em casa, vai a um telecentro ou lan house, que custa de R$ 1 ou R$ 2 por hora", diz a pesquisadora Tânia Tonhati, que, para a sua tese de mestrado sobre o uso de serviços online na Prefeitura de São Paulo, acompanhou o dia-a-dia de três telecentros. "As pessoas não sabiam que os serviços existiam. Nos telecentros, havia muitos jovens desempregados. Eles ficavam no MSN e no Orkut e não sabiam que poderiam se informar sobre como tirar uma carteira de trabalho, por exemplo." A questão não é só em São Paulo. A pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Helena Pereira da Silva, fez um projeto semelhante em Salvador. "Muitos não estão acostumados a buscar o governo pela internet. Não sabem, por exemplo, que é possível fazer a declaração de isenção do imposto de renda e vão buscar postos físicos, pegando filas." Segundo pesquisa do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Cetic.br), quanto maior a renda mais propenso o cidadão está a acessar serviços de governo. Em todo o Brasil, 81% dos indivíduos da classe A usam. Já na classe D e E, apenas 7%. No estudo, a justificativa de quem não usa o serviço não é a dificuldade de acesso (13%), mas a preferência pelo contato pessoal (49%). Outros responderam que se preocupam com a proteção de seus dados (15%) e que usar a web para falar com o governo é muito difícil (13%). Para Tânia, a Prefeitura deveria informar a população. "Os próprios telecentros poderiam ensinar as pessoas a usar os serviços. Nas escolas, os professores poderiam esclarecer os alunos. Depois, eles ensinariam os pais. O Link foi conferir se a população ainda busca postos físicos para serviços que já estão online. Fomos ao Departamento Fiscal da Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, no centro, que oferece atendimento para IPTU, um dos serviços mais abundantes no site da Prefeitura. Não havia filas. O taxista Roberto Max, de 48 anos, por exemplo, estava lá para parcelar o IPTU. Se ele gostaria do serviço via web? "Não tenho familiaridade com a rede. Se fosse tudo online, teria dificuldades. Prefiro vir aqui." O contador Raimundo Alves, de 38 anos, também estava lá para parcelar o IPTU. "As pessoas me pagam para fugir da burocracia. Venho aqui pelo menos três vezes por semana. Não confio muito nos serviços da internet." Já a advogada Tatiane Regina de Moraes, de 26 anos, consultou o site da Prefeitura, mas descobriu que a emissão de sua certidão negativa não poderia ser feita online. "Seria maravilhoso se desse para fazer tudo pela internet."