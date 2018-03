Distribuição de alimentos beneficia 60.000 em cidade síria, diz Cruz Vermelha

O governo sírio finalmente deu seu aval esta semana para o plano, encaminhado em janeiro, e a operação para alimentar 60.000 pessoas na cidade dividida, no norte do país, está sendo realizada pelo Crescente Vermelho Árabe Sírio, afirmou Maurer.

"Nós temos uma grande distribuição de alimentos em andamento em Aleppo. Nessa escala, é a primeira vez em muitos meses", disse Maurer à Reuters, em Genebra. "É em ambos os lados da linha de combate."

Na parte leste de Aleppo, sob controle dos rebeldes. 6.000 pacotes de alimentos suficientes para uma família estão sendo distribuídos, e praticamente uma quantidade semelhante está indo para áreas sob controle do governo, disse ele. No total, 60.000 pessoas serão beneficiadas, de acordo com um porta-voz do CICV.

A operação de ajuda do CICV na Síria é a maior da entidade no mundo. A agência fez um apelo este mês por maior acesso aos civis em áreas sitiadas controladas por rebeldes, onde a situação humanitária é "catastrófica", especialmente em Aleppo e em subúrbios de Damasco.

((Tradução Redação São Paulo; 55 11 5644-7731))

REUTERS MTS PF