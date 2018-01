Distribuição do laptop de US$ 100 pode atrasar

Uma organização sem fins lucrativos que está desenvolvendo um laptop de baixo custo para crianças pobres anunciou que um atraso na produção causará escassez de computadores para distribuição na época de festas. Veja também: Link - Um laptop por aluno. Vai sair do papel? Laptop produzido em Taiwan custará US$ 245 O laptop XO, que custa US$ 188 e pode ser recarregado manualmente, deveria ter entrado em produção em uma fábrica na China em outubro, mas a data foi adiada para 12 de novembro, disse Mary Lou Jepsen, vice-presidente de tecnologia da One Laptop per Child Foundation. Um lançamento em outubro teria dado ao grupo tempo para produzir e despachar dezenas de milhares de laptops para o Peru e Equador, os dois primeiros países a encomendá-los. Agora vai ser difícil fazer com que esses laptops cheguem à América Latina em dezembro, a tempo de as crianças os utilizarem em suas férias de verão, e também para atender ao programa Give 1 Get 1, que a fundação criou para pessoas nos Estados Unidos e Canadá, disse ela. Por US$ 400, o programa Give 1 Get 1 fornece aos compradores um laptop para uso próprio e outro para crianças em países pobres. O laptop possui uma câmera digital de vídeo, capacidade de conexão sem fio e é equipado com sistema operacional Linux. O aparelho precisa de apenas 2 watts de energia para funcionar, comparado aos 30 a 40 watts necessários em um laptop comum, e não usa disco rígido. Ele possui sistema de armazenamento baseado em memória flash e quatro portas USB que podem ser usadas por dispositivos externos de memória. O grupo está testando um sistema que usa vacas para gerar energia para a bateria. O quarto trimestre é o período mais movimentado do ano para as fábricas de computadores na China, que produzem a maioria das máquinas vendidas por empresas como Hewlett-Packard, Dell e Apple. Jepsen disse que alguns dos compradores do laptop nos Estados Unidos e Canadá poderiam recebê-lo antes das festas, e que as entregas seriam feitas na ordem das encomendas. "Peçam cedo", recomendou ela. A fundação aceitará pedidos em seu site, http://www.laptopgiving.org/, a partir de 12 de novembro.