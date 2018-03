Distrito Federal confirma 1ª morte por gripe suína A Secretaria Estadual do Distrito Federal confirmou hoje seu primeiro caso de morte em consequência do vírus da Influenza A (H1N1), popularmente chamada de gripe suína. Um homem, que tinha aproximadamente 50 anos, estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Anchieta, em Taguatinga. A pasta não divulgou o dia da morte da vítima.