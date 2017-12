Ditadura militar é um dos destaques do 1º dia do Enem São Paulo, 08/11/2014 - A ditadura militar no Brasil foi um dos temas de destaque do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 neste sábado, confirmando as expectativas de professores de cursinho. O assunto era uma das apostas porque, em 2014, o golpe faz 50 anos. Ao contrário das expectativas, porém, temas como a Copa do Mundo e as manifestações populares ficaram de fora da prova.