Diversos saques são realizados em Duque de Caxias O protesto desta sexta-feira, 21, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, começou com saques generalizados na Praça do Pacificador, no centro. Pelo menos cinco lojas foram arrombadas. Policiais atiraram para o alto quando um grupo de supostos criminosos se aproximou de uma agência do Banco do Brasil, no início da passeata. Dos poucos PMs que estavam no entorno da praça, nenhum usava arma não letal.