Dívida pública sobe 2,53% em fevereiro e fecha em R$ 2,8 trilhões

BRASÍLIA - O estoque da dívida pública federal (DPF) subiu 2,53% em fevereiro, quando atingiu R$ 2,819 trilhões, segundo dados do Tesouro Nacional. Em janeiro, o estoque estava em R$ 2,749 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 30,5 bilhões no mês passado. Além disso, houve uma emissão líquida de cerca de R$ 39 bilhões em fevereiro.

A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 2,73% e fechou o mês em R$ 2,7 trilhões. Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 1,16% menor, somando R$ 141,2 bilhões (US$ 35,5 bilhões) no mês passado. A variação deveu-se principalmente pela valorização do real no período.

O prazo médio da dívida a vencer recuou para 4,56 anos em fevereiro. O custo médio acumulado em 12 meses da DPF diminuiu para 15,81% a.a. em fevereiro.

Títulos. A parcela de títulos prefixados na dívida pública subiu para 36,56% em fevereiro. Os papéis atrelados à Selic aumentaram a fatia no período para 25,09%. Os títulos remunerados pela inflação caíram para 33,05%. Os papéis cambiais também tiveram a participação reduzida, para 5,29% em fevereiro.