Divulgado novo design do laptop de US$ 100 A ONG OLPC (One Laptop Per Child) mostrou nesta semana o primeiro protótipo funcional do laptop de US$ 100, mostrado durante um evento para representantes de diversos países interessados em adotar a máquina como instrumento para a inclusão digital. O modelo combinou as propostas de design iniciais com a placa-mãe que está sendo desenvolvida para o projeto. A máquina apresentou o sistema operacional de código aberto Fedora Core 5.0. A tela, segundo a OLPC, foi o único elemento díspar dos requisitos finais do micro, apresentando resolução de 800x480 pixels (a resolução final deve ser de 1200X900 pixels).