Divulgado primeiro caso de laptop incendiário da Apple Autoridades japonesas informaram nesta terça, dia 29 (o Japão está num fuso horário mais adiantado em relação ao nosso), o primeiro caso de um laptop da Apple que pegou fogo, e ordenaram à empresa norte-americana que investigue o problema envolvendo as baterias defeituosas da Sony - que equipam os portáteis - e que forneça um relatório no prazo de uma semana. Um laptop fabricado pela Apple superaqueceu e pegou fogo em abril, segundo o Ministério de Economia Comércio e Indústria. O usuário sofreu queimaduras leves depois que o micro, um iBook G4, pegou fogo, segundo a porta-voz da Apple Michiko Matsumoto, confirmando o caso. Na semana passada, a empresa californiana anunciou um recall mundial de 1,8 milhão de baterias em todo o mundo, dez dias após o da também fabricante de micros Dell, que havia anunciando a troca de 4,1 milhões de baterias defeituosas pelo mesmo motivo. Foi o maior recall de eletrônicos na história da Comissão norte-americana de Segurança em Produtos de Consumo. Em ambos os casos, as baterias defeituosas de íon-lítio foram feitas pelas Sony Energy Devices Corp., uma subsidiária da japonesa Sony. A Apple também recebeu nove informes nos EUA de casos de superaquecimento em baterias, incluindo dois consumidores que sofreram queimaduras leves. Caso a Apple não informe o resultado de seu levantamento e medidas para prevenir futuros problemas até 5 de setembro, a empresa poderá enfrentar multas de até 300 mil ienes (cerca de US$ 2570). A Sony e Dell também foram solicitadas a prestar esclarecimentos às autoridades japonesas.