DJ mais famoso do Brasil é acusado de pedofilia O músico DJ Marlboro, expoente do funk carioca e mais famoso DJ do Brasil, é acusado por uma família de Belo Horizonte de abusar sexualmente de G., uma menina de quatro anos. Ele nega que tenha tido qualquer contato próximo com a menina e disse que os pais dela têm objetivo de ganhar dinheiro às custas da história. "Acho que eles armaram esse circo para me incriminar, me condenar e depois pedir indenização", disse Marlboro, que se chama Fernando Luiz da Matta, tem 45 anos e trabalha com música há 30.