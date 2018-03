DNA de corpo achado no mar demora ao menos 40 dias

O exame de DNA que deverá comprovar se é do padre Adelir de Carli, de 41 anos, o corpo encontrado no mar na tarde de quinta-feira não ficará pronto antes de 40 dias, segundo adiantou neste sábado, 5, o diretor do Instituto Médico Legal (IML) de Macaé (RJ), Paulo Alves. Segundo ele, provavelmente os restos mortais do corpo, que ainda estão em Macaé, serão enviados para o Instituto de Genética Forense do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Somente depois do envio, a família do padre será acionada para os exames, que estarão concluídos em, no mínimo, 40 dias. Na sexta, familiares do padre que vivem no Paraná ainda não tinham decidido se e quando viriam ao Rio. O padre Adelir de Carli, de 41 anos, está desaparecido desde 22 de abril, após cair no mar preso a balões de gás, com os quais tentava voar até Dourados (MS). Na quinta-feira, parte de um corpo, envolta em uma espécie de folha laminada semelhante à utilizada pelo padre quando desapareceu, foi resgatada por um navio que presta serviço à Petrobras na região de Maricá (RJ). Arte/AE