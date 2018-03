Dnit não tem previsão de liberação da BR-364

Não há previsão de liberação da estrada, fechada há dois dias. A medida deixa o Acre isolado por terra. O abastecimento de gêneros alimentícios básicos continua sendo feito por via aérea e por balsas vindas de Manaus.

Periodicamente, o governador do Acre e empresários do setor supermercadista e de postos de combustível se reúnem para fazer avaliações. O Exército Brasileiro iniciou operação para auxiliar o abastecimento do Estado.

De acordo com a assessoria do Governo do Acre, 60 toneladas de trigo foram desembarcadas em Rio Branco. A carga foi transportada em caminhões do Exército com suspensão mais elevada do que o comum.

No sábado, 1º, mais duas aeronaves da Força Aérea Brasileira aterrissaram em Rio Branco com 26 toneladas de medicamentos e hortifrutigranjeiros. De acordo com a assessoria de governo, as medidas emergenciais estão contando com a logística e apoio mediada pela Casa Civil da Presidência da República.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Porto Velho, acumulam-se os caminhões com carga cujo destino é o Acre.