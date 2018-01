Do Google para as TVs: vamos filtrar vídeos do YouTube Durante a NAB 2007(National Association of Broadcasters), evento do setor de TV que acontece nesta semana nos EUA, o CEO da Google, Eric Schmidt disse que o YouTube está muito próximo de ter uma ferramenta eficiente para a filtragem de vídeos protegidos. O recado do Google, claro, foi para as grandes emissoras de TV, principalmente as norte-americanas, que vivem às turras com o serviço de vídeo da gigante de buscas por conta da elevadíssima pirataria de vídeos. O mercado de TV norte-americano espera por uma solução com esta funcionalidade desde a aquisição do YouTube, no ano passado, por US$ 1,65 bilhão. Faz sentido. Desde que o Google passou a querer diversificar suas fontes de faturamento (cerca de 97% da renda da empresa está ligada aos links patrocinados), está namorando a venda de espaço publicitário na telinha das Tvs, então convém fazer as pazes com este mercado. Um sistema eficiente também pode ser valioso para evitar perdas por conta de processos judiciais como o movido pela Viacom no valor de US$ 1 bilhão por infração de direitos autorais no YouTube. Além da TV e do ambiente virtual de jogos massivos na internet, o Google também está estendendo seus tentáculos para o rádio. A empresa também anunciou recentemente que irá começar a vender anúncios nas estações de rádio ligadas à Clear Channel Communications, a maior empresa norte-americana de estações de rádio.