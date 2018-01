Do lado de lá da muralha Nove produções da China, lançadas entre 2011 e 2013, compõem o Ciclo de Filmes Chineses. Um dos mais esperados é 'O Grande Mestre' (foto), filme sobre o mentor de Bruce Lee que abriu o Festival de Berlim este ano e que marca a volta do genial Wong Kar Wai às artes marciais. Também integra a eclética seleção 'Perdido na Tailândia', comédia sobre uma road trip maluca, que faturou mais de US$ 2 bilhões na China e se tornou o maior sucesso de bilheteria do país.