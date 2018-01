Do Reino Unido, iPhone segue para a Alemanha

A companhia alemã de telecomunicações Deutsche Telekom será a vendedora exclusiva na Alemanha do telefone celular iPhone, da Apple, a partir de 9 de novembro. Veja também: iPhone chega ao Reino Unido, primeiro país após EUA iPhone ajudará rivais na Europa, dizem analistas As duas companhias informaram nesta quarta-feira, 19, que a filial de telefonia celular do grupo alemão, a T-Mobile, oferecerá o iPhone por 399 euros (US$ 557, R$ 1.088) aos clientes que tenham um contrato com a empresa. O diretor da T-Mobile, Hamid Akhavan, explicou que as exatas condições dos contratos serão determinadas pouco antes do lançamento e acrescentou que os telefones só serão vendidos em lojas da Deutsche Telekom. Akhavan, que não deu previsões de vendas do dispositivo, afirmou que a companhia negociará com a Apple os direitos de comercialização do iPhone em outros países europeus, como a Áustria e a Holanda. A Apple só oferece este celular nos Estados Unidos. O fundador da Apple, Steve Jobs, anunciou na terça-feira, 18, que o operador de telefonia celular O2, filial da companhia espanhola Telefónica, será o vendedor exclusivo do iPhone no Reino Unido, pelo mesmo preço alemão. Além dos dois países europeus, rumores dão conta de que o iPhone será lançado em breve na Espanha (vendido pela Telefónica) e na França (pela operadora Orange). Nenhuma das empresas confirmou o boato. Na semana passada, a Apple anunciou a venda do iPhone de número 1 milhão nos Estados Unidos, 74 dias após o lançamento, em 29 de junho.