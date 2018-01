Do telhado da Câmara, PM joga pedra em professores Um policial militar sem camisa subiu ao telhado da Câmara de Vereadores do Rio na terça-feira, 01, durante a manifestação de professores contra a votação do plano de cargos e salários apresentado pela prefeitura, e lançou pedras contra manifestantes que estavam na rua. Um vídeo que mostra ação do policial foi divulgado pelo vereador Jefferson Moura (PSOL), que recebera a filmagem de funcionários da Casa.