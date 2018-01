Do Vêneto para os trópicos Bons restaurantes e empórios da cidade já começaram a receber as geladeiras da Diletto - uma fábrica de picolés artesanais com sede em Sappada, no Vêneto, Itália. A linha divide-se entre os picolés de massa premium e sorbets no palito. Os gelados, além da ótima matéria-prima têm nomes suntuosos, como o Excelso Picolé de Framboesa, feito com frutas orgânicas da Patagônia.