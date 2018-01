Doação a ONGs ou venda são alternativas para a sucata O computador que já não lhe serve pode ser o objeto de desejo de outra pessoa. Ao doá-lo para uma ONG como a Oxigênio, em Guarulhos, ou para a rede auto-organizada MetaReciclagem, você evita o descarte inadequado, prolonga a vida útil do eletrônico – diminuindo sua pegada de carbono – e ainda ajuda a incluir digitalmente quem não tem condições de custear uma máquina. "A procura tem crescido muito , especialmente este ano. As pessoas começam a se sensibilizar e entender que um computador não deve simplesmente se tornar uma sucata", diz Francisco Barbosa, diretor da Oxigênio. Mas o trabalho de recondicionamento não é fácil. É preciso somar pedaços de cinco ou seis computadores para construir um com condições de uso. "Para o recondicionamento, ou seja, transformar um computador obsoleto em uma máquina utilizável, existe um processo de triagem e testes de componentes. A montagem é feita depois com o que funciona", afirma Felipe Andueza, membro da Metareciclagem e também do projeto Lixo Eletrônico. A Oxigênio existe há cinco anos e há dois faz recondicionamento de eletrônicos. Só este ano conseguiu montar 130 máquinas, doadas a bibliotecas e escolas. Os PCs são montados por 80 jovens que participam de atividades profissionalizantes na ONG. Saem do laboratório com os softwares Linux e BROffice instalados. O projeto é mantido em parceria com o governo federal, principal doador de máquinas. Anualmente, o Estado descarta cerca de 300 mil computadores. Se você tem um PC ou periférico em casa e não sabe o que fazer com ele, pode entrar em contato com a Oxigênio pelo telefone (11) 3051 3420 ou enviar um e-mail para assessoria@oxigenio.org.br. A ONG mantém um serviço de coleta na casa de interessados. Já o contato com a Metareciclagem é pelo blog http://rede.metareciclagem.org. "O recondicionamento contribui de muitas formas. Um computador que ficaria sem serventia passa a ajudar muitas pessoas. Também evita que um novo seja feito, poupando matéria-prima e eletricidade", afirma Barbosa. Caso o argumento econômico pese mais aos seus ouvidos, a venda dos dispositivos encostados pode ser feita tanto em sites como o http://www.mercadolivre.com.br ou no centro de São Paulo, na Rua Santa Ifigênia. No trecho entre as ruas Aurora e Timbiras, há várias lojas de eletrônicos usados. "A maioria das peças é arrematada em leilões feitos pelos fabricantes para desocupar seus estoques, mas às vezes clientes oferecem máquinas velhas e nós compramos", afirma Arlene Chagas, da Optek, que tem de leds a urnas eletrônicas e videofones. "Nada é jogado fora. Sempre aparece alguém que quer peça velha." Estudantes de robótica e eletrotécnica são os principais clientes. Mas o mercado está em crise. "Estou há 15 anos no negócio, mas me preparo para deixá-lo. O movimento tem diminuído porque já não compensa montar a partir da sucata. Com o parcelamento dos varejistas e qualquer R$ 800, você compra um Dual Core novo", diz Robson Lima, da loja Infor1000. J.R. Colaboraram Jocelyn Auricchio e Leandro Ferreira.