Dobra para 14 total de casos suspeitos de gripe no País O número de casos suspeitos de gripe suína no Brasil dobrou para 14 de ontem para hoje, segundo boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Seis casos estão no Estado de São Paulo, quatro no Rio de Janeiro, três em Minas Gerais, e um no Espírito Santo. Segundo o Ministério, 38 casos que estavam sendo monitorados foram descartados, 14 são considerados suspeitos e 37 estão em monitoramento.