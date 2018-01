Doce ou salgado, esse coquinho deu samba SIMPLICIDADE: O cuscuz da chef Mara Salles combina com frutos do mar, mas é delicioso mesmo sem acompanhamento Em Salvador, o chef Beto Pimentel, do restaurante Paraíso Tropical, usa licuri verde nas moquecas e em criações originais, como a salada feita com licuri, maturi, manga e lâminas de coco verde. Edinho Engel, do Amado, serve foie gras com licuri: "É um produto fabuloso. Fiquei fã", diz o chef. O coquinho virou farofa e crosta para o magret de pato nas mãos do chef francês Pascal Valero, do Kaá (Av. Juscelino Kubitschek, 279, 3045-0043). "Ele tem sabor marcante. É um produto interessante, tem potencial para durar", entusiasma-se o francês. Mara Salles, do Tordesilhas (R. Bela Cintra, 465, 3107-7444), lembrou do gosto dos coquinhos de sua infância, adorou o leite de licuri, mas a inspiração para sua receita veio mesmo do cuscuz nordestino "simples e saboroso". Veja também: A joia do semiárido baiano Receita de cuscuz com licuri e camarões em seu leite Receita de magret de pato com crosta e farofa de licuri, molho de café e redução de tangerina Receita de trufa praliné de licuri Receita de sorvete de licuri com telha de licuri, gel de cajá manga e castanha de licuri torrada Felipe Ribenboim e Gabriel Broide, do Dois Cozinha Contemporânea (R. Antônio Bicudo, 116, 2533-5028), prepararam um sorvete de licuri delicado e potente ao mesmo tempo, acompanhado por geleia de cajá-manga. A dupla gostou tanto da experiência que pretende incluir a sobremesa no cardápio. Apesar de ter passado a infância comendo o coquinho em Monte Santo, no interior da Bahia, Sara Accioly (tel. 3142-9311) nunca tinha pensado em trabalhar com o ingrediente. "Gostei tanto que vou criar uma linha só com licuri". Sara fez uma saborosa trufa praliné, uma barra que chamou "mandacaru", de chocolate meio amargo com 50% de cacau e licuri caramelizado, e um diamante – bombom com caramelo de licuri e sal rosa do Himalaia inspirado na cocada de sua tia Elvira.