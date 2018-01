DoCoMo terá celular sensível a movimento em jogos A NTT DoCoMo, maior operadora de telefonia móvel do Japão, revelou na segunda-feira um celular equipado com recurso de sensibilidade a movimentos que permite aos usuários jogar videogames no estilo do popular console Wii, da Nintendo. O modelo D904i, vendido pela DoCoMo e fabricado pela Mitsubishi Electric, permite que os usuários possam agitar o aparelho como se fosse uma raquete de tênis ou segurá-lo como uma espada, em vez de apertar botões. Para conseguir mais fãs de jogos, a operadora japonesa também lançou outros dois celulares, produzidos pela Sharp e Matsushita Electric Industrial (a Matsushita é dona da marca Panasonic), que usam uma câmera para detectar movimentos. Jogos estão entre os conteúdos mais populares baixados em celulares no Japão, onde a maior parte dos usuários são assinantes de serviços de terceira geração (3G) que permitem rápida transmissão de dados. A DoCoMo revelou um total de cinco celulares da linha 904i nesta segunda-feira, que começarão a ser vendidos a partir de maio no Japão. Além disso, todos os aparelhos 904i virão com uma nova opção que permite aos usuários ter um segundo número celular e endereço de e-mail por uma tarifa mensal de 945 ienes (US$ 7,96). O serviço, por exemplo, torna possível que o usuário use um número para seu trabalho e outro para ocasiões pessoais sem precisar de dois aparelhos. No início deste ano, a DoCoMo, que tem uma fatia de 54% no mercado de telefonia celular.