Documentário conta história do homem na Lua

Entre 1968 e 1972, nove espaçonaves americanas foram à Lua e 12 homens pisaram na superfície lunar. Agora as suas histórias serão contadas em um novo documentário. In the Shadow of the Moon, ou Na Sombra da Lua, em tradução livre, traz imagens inéditas e entrevistas com todos os astronautas vivos que participaram de todas as missões Apollo a aterrissar na Lua. "O tema central do filme é a experiência humana de deixar a Terra e ir à Lua. Como eles se sentiram? E qual o significado disso?" afirma o diretor. Um dos narradores principais do filme é Buzz Aldrin, membro da Apollo 11 e o segundo homem a pisar na Lua. Ele diz que o filme é importante não apenas para preservar as memórias dos astronautas, mas para relembrar a glória das viagens espaciais para as gerações mais jovens. In the Shadow of the Moon entra em cartaz nesta sexta-feira nos Estados Unidos.