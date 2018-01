Documentário sobre eleições dos EUA faz sucesso na internet

Um documentário independente de tom crítico ao sistema de financiamento dos candidatos à Presidência dos EUA faz sucesso na internet, onde foi visto mais de 45 mil vezes em quatro dias, informou nesta quinta-feira, 18, a produtora Fruckis Chuck Films. O filme intitulado Mr. Schneider Goes to Washington estreou na última sexta-feira, 12, no site YouTube, no qual pode ser visto gratuitamente. Com este trabalho, o responsável pelo projeto, Neil Schneider, afirmou que deseja conscientizar o maior número de americanos sobre como os fundos particulares sustentam as campanhas dos senadores John McCain e Barack Obama, e as possíveis conseqüências deste modelo de financiamento na gestão do futuro Governo. Schneider afirmou que os candidatos estão dispostos a comprometer seus ideais para vencerem as eleições, por isto não se pode esperar que uma vez escolhidos mudem o sistema "a menos que todos se envolvam mais em política", declarou. O documentário sugere que McCain se esquivou de diversas leis e regras de financiamento da campanha eleitoral para aumentar sua capacidade de arrecadação, incluída uma norma proposta por ele mesmo, a McCain-Feingold. O autor critica Obama por rejeitar os fundos públicos federais disponíveis para custear despesas das campanhas presidenciais e que, apesar de obterem muitas pequenas contribuições, está em dívida com grandes doadores, declarou. No filme se indica que mais da metade de seus fundos provêm de apenas 7% de seus contribuintes. Schneider, que declarou que nunca esteve envolvido em política, decidiu começar este projeto há quase quatro anos, quando abandonou seu trabalho como produtor do programa de televisão America's Next Top Model e usou seu tempo e dinheiro para elaborar o documentário.