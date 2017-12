Documentário sobre título mundial da Alemanha atrai multidões apesar de crítica ruim

Críticos atacaram "Die Mannschaft" (O Time) como uma produção melosa com viés corporativo e de relações públicas, bem distante de um filme mais crítico feito pelo cineasta independente Soenke Wortmann sobre a Copa do Mundo de 2006, sediada pela Alemanha.

Mas a crítica negativa não impediu que 420 mil pessoas lotassem salas de cinema, segundo a distribuidora Constantin, para ver o atacante Thomas Mueller usando um vestido bávaro típico cor-de-rosa enquanto servia os colegas de equipe para pagar uma aposta, e seu colega Lukas Podolski jogando um repórter na piscina.

O filme de 85 minutos, que estreou na sexta-feira em 600 das 2 mil salas de cinema da Alemanha, inclui alguns dos momentos mais importantes das seis vitórias e um empate que levaram a seleção do país a conquistar o Mundial após a vitória por 1 x 0 sobre a Argentina na final.

Mas também traz algumas cenas tediosas, como a do técnico Joachim Loew caminhando na praia ou os jogadores mexendo em seus telefones celulares enquanto deitados na beira da piscina ou esperando em saguões de aeroportos.

"É raso, banal e não nos conta nada que já não saibamos", escreveu Fabian Scheler no semanário nacional Die Zeit. "Não é nada mais que 90 minutos de autocongratulação sem senso crítico."

"Não há nada neste filme --a não ser que você esteja interessado em saber o que Phillip Lahm comeu no café da manhã depois da final ou como Mario Goetze joga tênis de mesa", escreveu o crítico do Spiegel Online Peter Ahrens. "O que você vê de novo e de novo são os jogadores olhando para seus smartphones."

A federação de futebol alemã fez o filme na expectativa de que ele repetisse o sucesso do documentário feito por Wortmann em 2006 "Deutschland: ein Sommermaerchen" (Alemanha: um Verão de Conto de Fadas), que levou 4 milhões de pessoas aos cinemas alemães.

Mas o filme do Mundial disputado na Alemanha, em 2006, que também mostrou a atmosfera de festa que rodeou o torneio, embora os anfitriões tenham ficado apenas com a terceira posição, teve um fim de semana de estreia bem melhor sucedido, com mais de 1 milhão de ingressos vendidos.

Wortmann mostrou um momento do atacante Miroslav Klose --que no Mundial deste ano tornou-se o maior artilheiro da história das Copas-- se incomodando com uma cabeleireira de Munique que não sabia quem ele era, e o então técnico da equipe, Juergen Klinsmann, furioso por ter sido massacrado por um assistente no tênis de mesa.