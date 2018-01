Documentarista recria prisão de Guantánamo no Second Life

O documentarista Nonny de la Peña apresentou, na semana passada, durante palestra na Universidade da Califórnia Santa Cruz, o filme Gone Gitmo. Ambientado em cenários de realidade virtual no Second Life (SL), o filme retrata a prisão da base militar norte-americana de Guantánamo, em Cuba. Para recriar a prisão, de la Peña contou com a ajuda de Peggy Weil, professora de arte cinematográfica da Universidade do Sul da Califórnia. "Como a prisão real é completamente inacessível, procuramos construir um espaço aberto a todos para estimularmos o debate", diz de la Peña. No SL, cada usuário tem controle sobre os movimentos de seu avatar. Mas, na réplica virtual de Guantánamo, o residente experimenta a incômoda sensação de falta de liberdade. Logo depois que o usuário veste seu avatar com a roupa laranja de prisioneiro e entra na instalação Gone Gitmo, todos os controles deixam de operar. De repente, a tela fica escura. É como se um guarda colocasse um capuz na cabeça do usuário. Ao fundo, ouvem-se sons extraídos de vídeos reais, como se o usuário estivesse sendo levado de avião para a base. Quando o capuz é removido, o avatar do visitante está ajoelhado numa cela. "As pessoas dizem que a experiência é perturbadora", explica de la Peña. Depois da introdução, o usuário recupera os movimentos de seu avatar para continuar a visita. Entretanto, para onde quer que se olhe há uma foto ou vídeo de prisioneiros reais que lembram ao visitante onde ele está. Segundo os criadores, a construção do espaço virtual foi baseada em fotos. Já os vídeos em exibição foram cedidos pelo Departamento de Defesa norte-americano. Gone Gitmo não tem câmara de tortura. Em vez disso, há uma sala com declarações de personalidades que apóiam o fechamento da prisão, poemas escritos por presos e trechos de interrogatórios. Visite nas coordenadas Network Culture (227, 78, 25). Clique aqui para teleportar. O filme Gone Gitmo pode ser visto, clicando aqui. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.