Documento que guiará programa PSB-Rede defende tripé econômico

Apresentado pelo governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, e pela ex-senadora Marina Silva em São Paulo, o documento também defende uma reforma urbana para criar cidades mais sustentável e a segurança pública como parte dos "desafios estratégicos" para o Brasil.

Os aliados repetem ainda o discurso de manter as conquistas da estabilidade econômica e da inclusão social.

"Esta estabilidade precisa ser preservada nas próximas décadas, fincada nos compromissos de toda a sociedade com a responsabilidade fiscal, com uma política monetária vigilante e com a manutenção do regime de câmbio flutuante", afirma o documento.

O texto será submetido a sugestões dos internautas até o início do ano que vem e servirá de base para o programa da chapa presidencial a ser encabeçada por Campos ou pela ex-senadora.

(Por Eduardo Simões)