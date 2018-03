Doenças fúngicas atacam os cafezais

As chuvas e temperatura amena dos últimos dias foram causadas pela ação da zona de convergência do Atlântico Sul, que há duas semanas age sobre boa parte do Sudeste do País. Na quinta-feira, o tempo começou a melhorar em boa parte do Estado de São Paulo, com temperaturas oscilando entre 19 e 30 graus na maioria das localidades. O mês de janeiro terminou como um dos mais chuvosos dos últimos anos, com cerca de 40% de chuvas acima do volume normalmente esperado para o mês. Os maiores desvios foram observados em Ilha Solteira, Iguape e Votuporanga, com mais de 60% de chuva acima dos valores médios. Por causa da chuva e da nebulosidade intensa, a temperatura média do mês ficou meio grau abaixo da média normal para o mês. A umidade do solo continua no limite máximo de armazenamento em praticamente todo o Estado, com excedentes hídricos elevados. Essa condição, instalada há três semanas, continua prejudicando as estradas rurais e afetando os produtores de leite e hortaliças de todo o Estado, que têm dificuldade para escoar a produção. DOENÇAS A condição do tempo favorece a proliferação de doenças fúngicas, exigindo monitoramento constante dos cafezais e pomares. Para as lavouras de milho, soja e amendoim o tempo também favorece os patógenos, mas até o momento têm suprido as necessidades térmicas e hídricas das lavouras, com previsão de um pequeno aumento da produtividade em praticamente todas as regiões. Como previsão de preços melhores, a expectativa é a de que os produtores recuperem as perdas dos últimos anos. Nas lavouras de tomate de Sumaré, Apiaí e Mogi-Mirim as condições não favoreceram o plantio de novas áreas e a realização dos tratos culturais nas áreas já plantadas. O tempo também dificultou o plantio dos canteiros de morango, por causa da chuva constante e do solo encharcado. A colheita do milho já poderia ter sido iniciada em algumas regiões do Estado onde as lavouras foram semeadas precocemente, mas até o momento o solo encharcado não permitiu o acesso das máquinas às lavouras. Esse atraso, contudo, ainda não prejudica a semeadura da safrinha, que deve ocorrer até o fim de fevereiro na maioria das regiões do Estado segundo o zoneamento agrícola. * Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br