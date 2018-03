Doenças infecciosas matam 44,3 mil pacientes em 1 ano

Em comparação aos índices do século passado - quando as enfermidades causadas por parasitas e infecções respondiam por até 50% das mortes -, a evolução é clara. Isso porque, no total da população, esse grupo de doenças é hoje responsável por 5% dos casos letais, ocupando a sétima causa de óbitos, segundo os Cadernos de Informação em Saúde, atualizado pelo Ministério da Saúde em fevereiro. A situação muda em relação aos indicadores de morte após tratamento hospitalar. Nesse caso, os números de óbitos causados por doenças infecciosas e parasitárias crescem.

?As doenças endêmicas tiveram uma queda drástica nos últimos anos. Por outro lado, com o envelhecimento da população e a consequente queda da imunidade, as infecções se tornaram mais prevalentes?, diz o infectologista Marcos Boulos, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A septicemia, por exemplo, mata, em média, 20 mil brasileiros ao ano e, nesse grupo de doença, é a principal causa de morte. Pacientes que se tratam de câncer, aids ou que passam por transplante fazem parte da população mais exposta ao risco, afirma Boulos.

Para o ministério, a análise das mortes após internações não reflete a realidade epidemiológica brasileira. A base de dados estaria sujeita a revisões principalmente por um motivo - ?por trás da septicemia estão outras doenças que precisam ser consideradas?, diz o diretor do departamento de análise de situação de saúde do ministério, Otaliba Libânio. Em 2008, a pasta distribuiu cartilha para médicos filiados ao Conselho Federal de Medicina com instruções sobre o preenchimento correto da certidão de óbito. ?O problema é que o preenchimento errado gera informação incompleta?, diz Libânio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.