Doente, presidente Abdelaziz Bouteflika é reeleito na Argélia

Bouteflika votou sentado em uma cadeira de rodas na quinta-feira, em uma rara aparição pública desde que sofreu um acidente vascular cerebral no ano passado, que levantou dúvidas sobre a estabilidade no país exportador de petróleo do norte da África.

Já era esperado que o líder argelino de 77 anos vencesse com o apoio do poderoso partido governante Frente de Libertação Nacional (FLN), que domina o sistema político desde a independência argelina da França, em 1962.

Resultados preliminares mostraram que Bouteflika venceu com 81,56 por cento dos votos, disse o ministro do Interior, Tayeb Belaiz, em uma entrevista coletiva. Seu rival mais próximo, Ali Benflis, teve 12,18 por cento e a participação nacional foi de 51,7 por cento.

"A vitória confirma que Bouteflika poderá oferecer mais aos argelinos nos próximos cinco anos", disse seu ex-primeiro-ministro Abdelmalek Sellal em uma entrevista coletiva, com um retrato de Bouteflika exibido ao lado.

No centro de Argel, a capital, grupos de jovens partidários acenaram com fotos do presidente, buzinaram e soltaram fogos de artifício para comemorar a sua vitória.

Mas a saúde frágil do líder gera dúvidas sobre uma possível transição na Argélia, quem iria substituí-lo se ficasse mais doente em seu quarto mandato e até que ponto o novo governo será capaz de introduzir reformas políticas e econômicas.

(Reportagem de Patrick Markey e Lamine Chikhi)