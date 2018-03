Dois acidentes deixam 32 feridos no RS Dois acidentes com veículos coletivos deixaram hoje 32 pessoas feridas no Rio Grande do Sul. O primeiro ocorreu no início da madrugada em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde a colisão entre um micro-ônibus e uma caminhonete provocou escoriações, cortes e hematomas em 14 pessoas. Uma delas sofreu fratura numa vértebra.