Dois acidentes interditam Régis Bittencourt em SP Dois acidentes envolvendo caminhões interditaram na manhã de hoje trechos da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, em São Paulo. Na altura do km 389, uma carreta pegou fogo e foi removida para o acostamento. As pistas foram totalmente interditadas por volta das 8 horas para controlar as chamas. Não houve feridos. Já na altura do km 346, uma colisão entre caminhões, ainda sem o número preciso de veículos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), também interditou as pistas nos dois sentidos da via. Ainda não há informações sobre o total de feridos. De acordo com a PRF, grandes filas se formaram nos dois sentidos da rodovia nos locais dos acidentes. Não há previsão para a liberação da via.