Dois argentinos morrem em acidente no interior do RS Dois argentinos morreram neste sábado em um acidente ocorrido na região norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 18 horas, na Rodovia BR-495, na altura do quilômetro 274, na localidade de Mato Castelhano. Dois veículos - um Volkswagen Bora e um Jipe - com placas da Argentina acabaram colidindo naquele trecho. Luís Oscar Quiros, de 47 anos, motorista do Bora, e o filho dele, de nove anos, morreram. Alicia Perla Luz Falcon, de 46 anos, esposa de Luís, ficou em estado muito grave, e a outra filha do casal, de cinco anos, teve as pernas fraturadas. As duas estão internadas no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. A família é da cidade de Paraná, na Província de Entre Rios, na Argentina, e seguia para o litoral gaúcho. O Jipe transportava outra família argentina que voltava das férias no litoral do Rio Grande do Sul para a cidade de São Marcos, em Córdoba. Luís Rosano, de 47 anos, Jorgelina Rita Cagnolo, de 40 anos, foram encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo e estão em observação. As filhas do casal, de 17 e 14 anos, estão no mesmo hospital em estado grave.