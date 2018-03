Dois corpos são achados na USP de Ribeirão Preto

Testemunhas contaram que ouviram uma explosão e viram o veículo, uma Belina marrom, em chamas. À tarde, a Polícia Civil identificou as vítimas como sendo um homem de 90 anos e seu genro, de 58. Este foi filmado pouco antes entrando no banco e saindo com um envelope. Familiares contaram que ele tinha sinais de depressão e policiais acreditam que possa se tratar de um crime premeditado. O carro tinha placas de Ribeirão Preto e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML). Exames apontaram que ambos morreram queimados.