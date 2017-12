Dois homens são presos com 15Kg de maconha no Rio A Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens com quase 15 quilos de maconha na rodoviária Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 10. O veículo partiu da cidade paranaense de Maringá. A suspeita é que a maconha iria abastecer as bocas de fumo da Favela da Rocinha, na zona sul da cidade, já que os detidos moram na localidade.