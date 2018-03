Dois irmãos contra a mordaça da ditadura

Receitas de bolos e doces no Jornal da Tarde, poemas de Luís de Camões no Estado. O jornalista Ruy Mesquita e seu irmão Julio de Mesquita Neto driblaram a censura com obstinação e criatividade durante o regime militar, quando a ditadura proibiu, após a edição do Ato Institucional n.º 5 (AI-5), a publicação de espaços em branco no lugar do material cortado.

Por orientação do pai, Julio de Mesquita Filho, não se faria autocensura e, sendo assim, a ordem era apurar os fatos e escrever as reportagens como se tudo estivesse normal.

Foi de Ruy Mesquita a ideia de publicar receitas de bolos e doces para cobrir as colunas que o lápis vermelho dos censores da ditadura deixava vazias.

A censura do regime militar começou em 13 de dezembro de 1968, na madrugada anterior à divulgação do AI-5, quando o Estado foi apreendido, nas oficinas da Rua Major Quedinho, então sede da empresa, por causa do editorial Instituições em Frangalhos, escrito por Julio de Mesquita Filho.

Os censores instalaram-se na redação e ali permaneceram até 6 de janeiro de 1969, quando passaram a proibir textos, fotos e ilustrações pelo telefone, bilhetes e recados.

Voltaram em 1972, depois de o Estado divulgar uma nota informando que os generais discutiam a sucessão presidencial nos quartéis e Ernesto Geisel seria indicado para substituir Emílio Garrastazu Médici.

Não foi a primeira vez que os Mesquitas foram impedidos de informar com liberdade. Julio Mesquita, o patriarca da família, foi censurado nos anos da 1.ª Guerra Mundial (1914-1918) e durante a Revolução Paulista de 1924, tanto pelas tropas rebeldes quanto pelas forças do governo de Artur Bernardes.

A censura voltou em 1932 e depois em 1937, quando Julio de Mesquita Filho e seu irmão Francisco Mesquita combateram a ditadura de Getúlio Vargas. De 1940 a 1945, o governo ocupou as instalações do Estado, que não conta esse período em seus 138 anos de história.

A censura voltou às páginas do Estado em julho de 2009, quando o jornal foi proibido por decisão judicial de publicar informações sobre atividades suspeitas do empresário Fernando Sarney, filho do senador José Sarney.