Dois jovens morrem afogados na região de Sorocaba-SP Dois rapazes morreram afogados no fim da tarde de ontem, véspera de Natal, quando nadavam em lagoas da região de Sorocaba. Uma das vítimas, o garoto S., de 15 anos, brincava na água no local conhecido como Prainha, no Jardim Vitória Régia, zona norte de Sorocaba, quando afundou. Fazia calor e o local estava repleto de gente. Vários familiares tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram localizar o corpo, que foi arrastado pela correnteza. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e mergulhadores localizaram o corpo já sem vida.