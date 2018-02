Dois jovens morrem baleados e um fica ferido em Maceió Dois jovens morreram e um outro ficou ferido hoje no bairro da Ponta Grossa, na periferia de Maceió. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi praticado por três homens armados que deflagraram vários tiros contra os jovens que estavam passando pela rua. Luan Bezerra dos Santos, de 14 anos, e Luis Michandi da Silva Dantas, de 19, morreram antes de receber socorro médico. O sobrevivente foi atendido no Centro Cirúrgico do Hospital Geral do Estado (HGE) e corre risco de morte.