Dois jovens morrem em colisão com ônibus no RS Dois jovens morreram carbonizados na madrugada de hoje após o veículo onde estavam bater em um ônibus na rodovia RS-129, na região de Serafina Correa, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu quando o motorista do carro fez uma ultrapassagem na altura do quilômetro 142 da rodovia Serafina Correa-Guaporé. O veículo bateu de frente com o ônibus e explodiu. Os jovens Marcos Cesar Bolis, de 21 anos, e Rodrigo Telles, de 22 anos, ficaram presos nas ferragens e morreram carbonizados, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.