Dois mil filhotes de quelônios soltos no Pará Pesquisadores do Inpa vão participar de duas solturas de filhotes de quelônios no Rio Trombetas, no Pará. Os eventos, chamados de "a festa das tartarugas", são organizados pela chefia da Rebio Rio Trombetas. Amanhã, serão soltos mil filhotes de tartarugas da Amazônia (Podocnemis expansa). Na quarta, é a vez dos tracajás (Podocnemis unifiques) e iaçás (Podocnemis sextuberculata), no Lago Erepecu, ao lado da Rebio.