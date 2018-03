Dois mil manifestantes saem às ruas do Rio hoje A diversidade de reivindicações feitas pelos participantes do protesto que ocorre nesta tarde no Centro do Rio de Janeiro é tão grande que as lideranças não conseguem combinar os gritos de guerra. O único momento em que todos se expressaram de forma uníssona foi durante o hino nacional, que já foi entoado cinco vezes em 20 minutos. Quando o hino acaba, porém, se faz um silêncio até que os líderes consigam combinar as próximas palavras de ordem.