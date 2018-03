Dois mil protestam por moradia na sede do governo de SP Duas mil pessoas, segundo a Polícia Militar, fizeram um protesto nesta quarta-feira, 28, na Avenida Morumbi, na zona sul da capital paulista, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado. Ainda de acordo com a PM, a manifestação faz parte da Marcha Nacional pela Reforma Urbana. Os manifestantes reivindicam políticas públicas para a construção de unidades habitacionais.