Dois morrem em acidente com ônibus e caminhão na BA Duas pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas, duas gravemente, em um acidente ocorrido na madrugada de hoje na BR-242, perto da cidade de Barreiras, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão bateu de frente com um ônibus que viajava de Goiânia para a cidade de Natal. O caminhão encontrava-se sem carga. A causa provável do acidente, de acordo com a PRF, foi o condutor do caminhão ter dormido, saindo da mão e provocando uma colisão frontal. Os motoristas dos dois veículos, Gustavo Rodrigues Pires e Macário Bonfim de Carvalho, morreram no local. Os feridos foram encaminhados para um hospital da região.