Dois morrem em acidente na Marginal do Pinheiros Duas pessoas em uma motocicleta morreram em um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões na Marginal do Pinheiros ontem à noite (3). Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi por volta das 20h, perto da esquina com a Avenida Alexandre Mackenzie, no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. Informações preliminares indicam que as duas vítimas na moto seriam da mesma família, mas a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) ainda não tinha dados sobre o acidente na manhã de hoje. O caso foi registrado no 91.º Distrito Policial (Ceagesp).