Dois mortos em assalto a banco na Usina de Angra

A agência atende funcionários das duas usinas em operação e de Angra 3, que está em construção. Mas fica fora do perímetro de controle nuclear, segundo a Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras responsável por construir e operar as usinas.

Até a noite desta quarta, a polícia não havia divulgado detalhes sobre o assalto. O banco não informou se os bandidos levaram o produto do roubo ou não. Por volta das 15h45, houve troca de tiros e foram baleados uma vigilante (Verônica Soares, de 24 anos) e o gerente do banco, identificado apenas como Igor. Eles morreram no local.

Há cerca de 15 dias a mesma agência havia sofrido outro assalto, e na ocasião os criminosos levaram um malote com dinheiro. Na ocasião ninguém se feriu.