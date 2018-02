Dois PMs e dois moradores são baleados na Rocinha Dois policiais militares e dois moradores foram baleados durante uma série de tiroteios registrados desde a noite dessa sexta-feira (06) na Favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. O último caso ocorreu por volta das 8h deste sábado (07), quando um PM foi ferido no ombro na localidade conhecida como Via Ápia.