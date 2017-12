Dois PMs ficaram feridos em confrontos no RJ Dois policiais militares ficaram feridos em confrontos com criminosos no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, na noite e na tarde de ontem. Um PM da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília foi baleado na perna e um soldado do Batalhão de Choque foi atingido no braço. Na véspera, um suspeito havia sido morto por PMs no Alemão.