Dois PMs são baleados no interior de SP As polícias de São Carlos e Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, investigam a autoria dos disparos contra dois policiais militares, ocorridos na noite de ontem na Rodovia Anhangüera. A dupla estava retornando de uma ocorrência e, ao avistarem dois veículos parados, foram recebidos a tiros. Os policiais ficaram feridos, mas não correm risco de morte. Um deles ainda está internado. A suspeita é de que oito homens, em dois veículos, estariam preparando um roubo de cargas.